Курган, , 14:11 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, выписаны по выздоровлению шесть человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 16 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 1 июля выявлено 105 137 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 358 человек, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).

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