Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили против рекламы микрофинансовых организаций. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе городского парламента.

Взять кредит быстро и легко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением запрета на рекламу микрофинансовой деятельности» внесли на рассмотрение в ЗакСе.

Над законопроектом работали депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь, Денис Четырбок, Павел Крупник, Михаил Барышников и Антон Соловьев. Они предлагают запретить рекламу микрофинансовой деятельности. Такие организации прежде всего популярны среди малообеспеченных слоёв населения ввиду быстрого оформления и отсутствия необходимости подтверждения дохода.

«Часто люди не рассчитывают свои финансовые возможности, поддаваясь экспрессивному порыву, маркетинговым уловкам со стороны микрофинансовых организаций. Полагаю, что в нынешней финансово-экономической ситуации необходимо минимизировать риски экспрессивных действий граждан в сфере микрокредитования, чему может способствовать введение запрета рекламы микрофинансовой деятельности», — заявил депутат Андрей Рябоконь.

Отметим, что навязчивую рекламу микрозаймов, как правило, можно встретить возле станций метро и вблизи торговых центров. Промоутеры, используя громкоговорители, привлекают внимание потенциальных кредиторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ стали осторожнее относиться к получению займов в МФО — экономист