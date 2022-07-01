Минск, , 14:10 — REGNUM Странам бывшего Советского Союза стоит сближаться с Союзным государством России и Белоруссии в случае, если они хотят сохранить свой суверенитет. Об этом 1 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам пленарного заседания IX Форума регионов Белоруссии и России.

Александр Лукашенко President.gov.by

По словам Лукашенко, в данный момент Союзное государство является локомотивом в общем потоке интеграционных процессов, а также примером и образцом культурного и экономического взаимодействия между двумя странами

«Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всё ещё нацелена на мирный диалог со всеми странами, несмотря на то, что страны Запада подтягивают войска НАТО к границам республики.