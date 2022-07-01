Екатеринбург, 1 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель организации-застройщика. Его обвиняют в обмане дольщиков на сумму свыше 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

В период с 2016 по 2020 год мужчина заключал с гражданами договоры долевого строительства. При этом исполнять свои обязанности он не собирался, а средств для продолжения строительства многоквартирного дома в посёлке Верхнее Дуброво Белоярского района Свердловской области не имел. Возводить объект застройщик начал только для того, чтобы создать видимость работ.

Таким образом уралец похитил более 60 млн рублей у 24 граждан. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.