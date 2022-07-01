Москва, 1 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут покинуть город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июня сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, на такой шаг украинская армия может пойти, чтобы не попасть в окружение Вооружённых сил России на этом участке фронта.

«Что касается луганского направления, то вооружённые силы Украины в ближайшее время город, вероятно, все-таки оставят Лисичанск. Украинцы просто рискуют потерять свои подготовленные части в случае окружения», — сказал Ходарёнок.