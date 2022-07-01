Волгоград, 1 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки 20 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 122 386 случаев заболевания COVID-19. Завершил лечение выздоровлением 118 391 житель, скончались от осложнений 3 407 человек.

За сутки в рязанские ковид-госпитали поступили 12 новых пациентов.