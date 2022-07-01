Москва, 1 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор о ситуации на Украине, передаёт 1 июля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Лидеры двух государств обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений, уделив особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики: в частности, отметив существенный рост объёмов двусторонней торговли, включая взаимные поставки сельскохозяйственной продукции.

Стороны выразили настрой на дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией.

По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин информировал также о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима, которая при поддержке его западных покровителей направлена на эскалацию кризиса и срыв усилий по политико-дипломатическому урегулированию.

Лидеры стран также рассмотрели складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия.

Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.