Молдавия, , 14:07 — REGNUM Министерство внутренних дел Молдавии выступило с предложением ввести новые правила дорожного движения для велосипедистов. Об этом сообщает телеканал TV8.

Велосипедисты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно законопроекту, обнародованному на портале правовых документов, велосипедистов хотят обязать надевать светоотражающие жилеты и защитные шлемы, а также запретить им ездить по дорогам, если там разрешённая скорость превышает 50 км/час.

По данным журналистов, сегодня, 1 июня, недовольные велосипедисты пришли к зданию МВД в Кишинёве, выступая против нововведений. К ним вышли представители ведомства, которые пообещали обсудить законопроект еще раз до внесения на рассмотрении парламента.

«На этапе обсуждений мы столкнулись с неясностями между ассоциациями. Получилось, что сегодня было принято решение в пользу безопасности дорожного движения, что и предложил МВД. Но в итоге мы узнали о недовольстве велосипедистов», — сказала журналистам пресс-секретарь МВД Даниэль Мазепа.