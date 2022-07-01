Молдавия, 1 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Молдавии выступило с предложением ввести новые правила дорожного движения для велосипедистов. Об этом сообщает телеканал TV8.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Велосипедисты

Согласно законопроекту, обнародованному на портале правовых документов, велосипедистов хотят обязать надевать светоотражающие жилеты и защитные шлемы, а также запретить им ездить по дорогам, если там разрешённая скорость превышает 50 км/час.

По данным журналистов, сегодня, 1 июня, недовольные велосипедисты пришли к зданию МВД в Кишинёве, выступая против нововведений. К ним вышли представители ведомства, которые пообещали обсудить законопроект еще раз до внесения на рассмотрении парламента.

«На этапе обсуждений мы столкнулись с неясностями между ассоциациями. Получилось, что сегодня было принято решение в пользу безопасности дорожного движения, что и предложил МВД. Но в итоге мы узнали о недовольстве велосипедистов», — сказала журналистам пресс-секретарь МВД Даниэль Мазепа.