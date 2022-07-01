Называевский район, Омская область, 1 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко в Омской области встретилась с жителями Называевского района, пострадавшими в результате майских пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в правительстве Омской области.

Правительство России Виктория Абрамченко

Перед встречей с называевцами Абрамченко и губернатор Омской области Александр Бурков побывали на месте, где началось возгорание.

Напомним, 6–7 мая в Омской области из-за ураганного ветра произошли крупные пожары. Огнём было уничтожено 126 домов, в которых проживал 391 человек. Всем пострадавшим из регионального и местных бюджетов выделили единовременную материальную помощь. Общая сумма выплат составила более 29,4 млн рублей. В среднем каждый погорелец получил на первоочередные нужды около 75 тыс. рублей.

На восстановление жилья людям, оставшимся без крова, из областного бюджета выделено 360 млн рублей. Деньги на приобретение нового жилья (около 267 млн рублей) уже получили 124 семьи. Вице-премьер поручила обеспечить всех пострадавших жильём до наступления холодов.

«Хочу отметить удачный опыт Омской области в части разработки нормативной базы. В регионе предусматривается компенсация за утрату не только единственного жилья. Это очень важно для людей, у которых есть квартира или доля в праве на какой-то объект, а в пожаре они потеряли дом, на который копили всю жизнь и строили всей семьей», — отметила Виктория Абрамченко.

Она напомнила о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях.

«Президент Владимир Владимирович Путин взял ситуацию под личный контроль с первого дня. Пожары произошли 6–7 мая, а уже 10-го я докладывал главе государства по каждой деревне, по каждому городу», — сказал Александр Бурков.

Он добавил, что в регионе также принято решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома. В дальнейшем люди смогут там построить дачный домик или разбить огород. «Такой практики нет в других регионах», — отметил Бурков.

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