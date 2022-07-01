Москва, , 14:05 — REGNUM В России всё еще сохраняется угроза расширения безработицы до 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Доходы растут (сс) jambulboy

«Один из важных факторов при оценке располагаемых доходов — увеличение долговой нагрузки жителей РФ до 10,6%, которой уже присвоен рейтинг «исторического максимума», — сказала Лебединская. — Пока спрос населения на реструктуризацию задолженности остается небольшим (0,6% задолженности по розничным кредитам), но ситуация к осени может усугубиться. Основания для надежды на то, что продуктовая дефляция пойдет на пользу, а не столкнет страну в другую спираль — стагфляции, есть, но угроза расширения безработицы до 7% пока сохраняется».

По ее словам, снижение реальных доходов может пагубно сказаться и на внутреннем спросе населения, так как негативные потребительские ожидания «вытолкнут» с рынка часть спроса.

«Рост цен по базовым товарам и услугам, отсутствие роста номинальных доходов могут привести к снижению реальных доходов населения, но и по этому показателю пик, скорее всего, уже пройден. Коррекция ещё возможна, но не настолько масштабная», — уточнила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская заявила, что инфляция в РФ приобретает отрицательную динамику.

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