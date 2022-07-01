Орск, Оренбургская область, , 14:04 — REGNUM Жители горда Орска Оренбургской области записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. Они просят помощи из-за разработки карьера в муниципалитете.

Карьер Reinhard Jahn

Люди жалуются на разработку карьера, отмечая, что он поставит под угрозу здоровье населения и спровоцирует отток населения. Орчане будут покидать город в поисках комфортного и экологически чистого места проживания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разработкой карьера по добыче серпентинита намерен заняться Новотроицкий цементный завод. Из-за проекта по строительству карьера возник скандал. Из-за саботажа депутатами вопроса решение по карьеру не было принято в феврале 2022 года.

В начале лета глава города Василий Козупица заявил, что рассмотрение вопроса о разработке карьера на территории Северного микрорайона отложено. Мэр подчеркнул, что позиция завода вызывает много вопросов. Предприятие не нашло доводов и не смогло убедить общественность в безопасности и экологичности проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Вопрос о разработке карьера в Орске отложили