Москва, 1 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Работа по реализации 28 союзных программ России и Белоруссии идет по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии к участникам IX Форума регионов двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил, что в ноябре 2021 года Высшим Государственным советом Союзного государства утверждены Основные направления реализации положений союзного Договора на 2021–2023 годы и 28 программ, которые призваны придать дополнительный серьёзный импульс развитию экономической интеграции России и Белоруссии.

«Работа по реализации 28 упомянутых программ идёт полным ходом — ритмично и по графику», — заявил российский лидер. Путин подчеркнул, что все эти решения нацелены на создание равных экономических условий в России и Белоруссии и формируют надёжную базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, а также общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что все вопросы по Союзному государству России и Белоруссии практически согласованы.

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