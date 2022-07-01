Москва, 1 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Инфляция в РФ не просто замедляется, а приобретает отрицательную динамику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В динамике реальных располагаемых доходов есть два основных фактора: уровень инфляции и динамика номинальных доходов, — отметила она. — Связанная с безработицей инфляция уже «накопила» 17,1% из прогнозируемых 20%. Данные за май и особенно июнь показывают, что инфляция не просто замедляется, а приобретает отрицательную динамику. Кроме того, против инфляции выступают стабилизация курса и коррекция импорта. Второй фактор — уровень номинальных доходов населения, в том числе увеличение господдержки малоимущим, уровень доходов от предоставления квартир в аренду, доходы самозанятых граждан».

По ее словам, можно положительно оценивать данные Росстата об увеличении номинальных доходов населения, однако не стоит забывать, что это средний показатель, не учитывающий разницу в уровне средних и медианных доходов у «богатых» и «бедных» регионов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что падение реальных заработных плат в РФ острее всего почувствуют сотрудники из наиболее пострадавших в кризис областей.