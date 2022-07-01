Таллин, , 14:03 — REGNUM

Больница

Руководство Таллина выразило несогласие с тем, что правительство в лице Реформистской партии оставило проект новой Таллинской больницы без финансирования. Об этом заявил старешина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет на своей странице в соцсетях.

«Это плевок в лицо врачам, медсестрам и пациентам всей Северной Эстонии. Годы подготовительной работы, в которой участвовали сотни людей и уже сделанные сегодня миллионы расходов, будут сведены на нет», — отметил он.

Свет поставил под сомнение заявления министра финансов о том, что якобы подготовка проекта новой больницы шла неравномерно.

«При этом уже ведется проектирование здания, только что согласован план строительства необходимой дорожной инфраструктуры. Что еще нужно было сделать городу, чтобы показать реалистичность реализации этого плана, сказать не могу», — заявил старейшина крупнейшего столичного района.

Накануне правительство Эстонии решило исключить из уменьшившейся в объеме программы укрепления и восстановления экономики Эстонии три проекта, в связи с которыми возросли финансовые и временные риски, а финансирование со стороны еврофондов сократилось.

Правительство решило исключить из программы три проекта общей стоимостью в 360,3 млн евро — создание Таллинской больницы, которое требовало 280 млн евро, строительство железнодорожной ветки Турба — Ристи за 34 млн евро и приобретение медицинского вертолета для Департамента полиции и погранохраны на сумму в 46,3 млн евро.