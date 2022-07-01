Москва, 1 июля 2022, 14:00 — REGNUM Сегодня, 1 июля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди и договорились о продолжении личных контактов, сообщается на сайте Кремля
Путин информировал Моди о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции на Украине, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса.
Также лидеры двух государств обстоятельно обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений и положение дел на глобальном рынке продовольствия, Путин и Моди договорились о взаимодействия на других уровнях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону двустороннее привилегированное стратегическое партнерство.
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