Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконное производство табачной продукции на территории Всеволожского района Ленинградской области, перевозку этих контрафактных изделий, хранение и незаконный сбыт в различных регионах России. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе УФСБ.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Подпольный табачный цех в Ленобласти

В результате оперативных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты три производственные линии для изготовления сигарет в промышленном масштабе и две линии для упаковки готовой продукции.

Кроме того, изъяты свыше 300 тысяч пачек контрафактных сигарет и более 4 миллионов сигарет без упаковки.

«По предварительным подсчетам, рыночная стоимость изъятого превышает 200 млн рублей», — отметили в УФСБ.