Москва, 1 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Россия в условиях экономических санкций рискует нарастить технологическое отставание от развитых стран и для этого нужно предпринимать меры по импортозамещению в киберспорте и игровой индустрии, считает зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

«Нужно начинать действовать уже сейчас, оказывая поддержку отечественным производителям игр, ПО, современных IT решений, в том числе посредством грантов. Тем более наши ребята — IT специалисты — одни из лучших в мире. Мы также серьезно должны задуматься об альтернативной международной киберспортивной экосистеме, базирующейся на сотрудничестве с дружественными нам странами», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Также депутат выступает за увеличение числа направлений подготовки в сфере IT и киберспорта в вузах и пересмотр минимального возраста киберспортсменов.

«Сегодня на начальный этап спортивной подготовки можно зачислять детей в возрасте 12 лет, но последние исследования доказывают то, что минимальная граница должна быть пересмотрена», — добавил Хамитов.