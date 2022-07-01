Тбилиси, 1 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу экс-министра обороны Грузии, бывшего главы МВД Бачо Ахалаи, в которой он обвинил власти страны в неправомерном задержании. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

Суд в Страсбурге постановил, что задержание бывшего министра было проведено на основании грузинского законодательства и не противоречило нормам, принятым в Европе. Также судьи не увидели признаков того, что дело намеренно затягивали.

Кроме того, в ЕСПЧ не согласились с заявлением Ахалаи, что его задержание и последующее заключении были «политическим преследованием».

Напомним, в 2012 году, когда партия тогдашнего президента Михаила Саакашвлили проиграла на парламентских выборах, Ахалаю признали виновным в бесчеловечном обращении с заключенными при подавлении бунта в тюрьме в 2006 году. Саакашвили, оставаясь президентом в 2013 году, помиловал его. В 2014 году Ахалая признали виновным в том, что во время полицейской операции в 2006 году правоохранители убили трёх человек. В 2018 годе его осудили за организацию пыток обвиняемого в шпионаже. В общей сложности он провёл в заключении почти десять лет и вышел на свободу 30 июня 2022 года.