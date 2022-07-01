Салехард, , 13:58 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 1 июля за сутки нет госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

По данным регионального оперштаба, всего в больницах с коронавирусом находится 31 ямалец. Выздоровели за сутки в ЯНАО 11 человек. Заразились коронавирусом пятеро ямальцев. Среди вахтовиков COVID-19 не выявили.

С начала пандемии в ЯНАО на 1 июля зарегистрировано 137 274 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 982 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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