Сеул, , 13:59 — REGNUM Высокий уровень инфляции в Южной Корее будет сохраняться в течение длительного времени. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов Бан Ги Сона.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время правительство делает всё возможное для сглаживания инфляционного давления. В частности, власти пытаются обеспечить скорейшее отражение на ценах мер по снижению налога на топливо, которые вступили в силу с 1 июля. Напомним, что налог снижен на 37%.

Со следующей недели правительство также намерено проводить проверки на местах дважды в неделю. Помимо этого, 3 июля власти планируют обсудить меры активизации экспорта, темпы роста которого постепенно замедляются.