Минск, 1 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Немецкий публицист Освальд Шпенглер был весьма прозорлив, когда в начале ХХ века сказал о закате Европы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 июля, выступая перед студентами в Минске.

Освальд Шпенглер

«Насчет «Заката Европы» Шпенглера — сам термин «закат Европы» я считаю весьма прозорливым», — сказал Лавров.

По словам российского министра, Европейский союз сегодня, к большому сожалению, не самостоятельный игрок. Решения, которые принимает ЕС, по большому счету навязаны Вашингтоном, то есть союз превратился в придаток американской политики.

От санкций со стороны Запада страдает в первую очередь ЕС, тогда как американцы свои санкционные решения выстроили так, чтобы не наносить большой ущерб экономике, добавил он.

«Да, закат Европы — я бы так сказал, хотя Европа — ближайшая нам цивилизация, … культура искусство литература», — констатировал Лавров.

Публицист и историософ Освальд Шпенглер опубликовал два тома произведения «Закат Европы» в 1918 и 1922 годах. Он предположил, что Европу ожидает упадок и гибель на фоне радости юных народов и чужеземных завоевателей.

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