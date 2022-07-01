Курск, 1 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

1 июля выявлено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 357 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 385 пациентов, в том числе 35 — за последние сутки.

Всего скончались 2489 человек. Подтвержден один новый летальный случай.