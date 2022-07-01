Самара, 1 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Капитальный ремонт «Памятника воинам — самарцам, погибшим в локальных войнах» намерены провести в Самаре. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Воинам москвичам погибшим в Афгане. Новогиреево

Сообщается, что этот памятник закреплен за муниципальным бюджетным учреждением Самары «Центр технического и хозяйственного обслуживания». В 2018 году руководство учреждения заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту памятника. В 2020 году специалистами были выявлены отдельные дефекты, при этом работы по их устранению подрядчик не выполнил.

«Планируется сохранить памятное место. К сожалению, не повезло нам с подрядчиком, который руководил ремонтом этой площади. Очень много нареканий. Вынуждены практически перепроектировать и вновь заходить уже на восстановление этой площади. Сейчас будем разрабатывать проект, согласуем с матерями. Если всех все устроит, в следующем году приступим к обновлению территории», — приводит пресс-служба слова глава Самары Елены Лапушкиной.

Отмечается, что после подготовки проекта и определения стоимости будет организован конкурс. Подрядчик должен будет отремонтировать подиум и постамент, заменить облицовку подпорных стенок.