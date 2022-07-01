Москва, 1 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Госдума РФ одобрила подключение российских банков к цифровой платформе «Мой экспорт», созданной благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Соответствующий закон был принят в третьем чтении. Этот документ — еще один шаг к созданию полностью цифровой экосистемы поддержки экспортеров, которая невозможна без удобной платежной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Принятые изменения позволят создать для экспортеров платежную инфраструктуру, основанную на современных и актуальных цифровых технологиях. Это означает, что нынешние пользователи цифровой платформы «Мой экспорт», а также будущие ее клиенты смогут минимизировать использование бумажных платёжных документов или даже полностью отказаться от них, а также сократить транзакционные издержки», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

С 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с цифровой платформой «Мой экспорт» в порядке, который установит Минфин России по согласованию с Банком России.

Платежный сервис позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете.

Принятый Госдумой РФ законопроект также предоставляет правительству ряд полномочий в рамках экспериментальных режимов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере ВЭД, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.

«Россия переживает сильные изменения во внешней торговле. Происходит диверсификация экспорта с точки зрения товарных групп и географии поставок. Российский экспортный центр смог перенастроить систему поддержки экспорта в соответствии с «новой реальностью».

Мы адаптируем текущий страховой и кредитно-гарантийный инструментарий. Под антикризисную повестку настраиваются нефинансовые меры поддержки. Некоторые логистические цепочки разорвались, каналы перестраиваются. В марте произошло ключевое для нас событие: в компетенции Группы РЭЦ было включено новое направление по поддержке импорта. Группа формирует комплексное продуктовое предложение, направленное на поддержку значимого импорта, обеспечивающего потребности предприятий», — заявил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru). Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.