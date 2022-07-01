Кемерово, , 13:52 — REGNUM В Сибирском федеральном округе пресечена деятельность 54 фирм-однодневок, из них 11 — в Кузбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской оперативной таможне.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«Отмечается рост преступлений, связанных с созданием фирм-однодневок. К ответственности привлекаются как подставные директора, так и стоящие за ними создатели фирм-однодневок», — уточнили в таможне.

Так, в первом полугодии 2022 года возбуждены 54 уголовных дела, связанных с образованием подставных фирм (в первом полугодии 2021 года — 13 аналогичных дел).