Омск, , 13:50 — REGNUM Перед судом в Омской области предстанет бывшая преподаватель, обвиняемая в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в следственном управлении СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела против 45-летней экс-преподавателя техникума завершено. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»).

По версии следствия, в 2020–2021 годах подозреваемая неоднократно получала от разных групп студентов денежные взятки — по 1 тысяче рублей с человека. Деньги предназначались за успешную сдачу экзамена. Всего женщина получила 53 тысячи рублей.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, представленных полицией. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай директор лесничества предстанет перед судом по обвинению в получении взяток.

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