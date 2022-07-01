Минск, 1 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Белоруссия всё ещё нацелена на мирный диалог со всеми странами, несмотря на то, что страны Запада подтягивают войска НАТО к границам республики. Об этом 1 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам пленарного заседания IX Форума регионов Белоруссии и России.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, названное мероприятие проходит в Гродно, «фактически на стыке двух культурных цивилизаций — Востока и Запада».

«Мы видим в этом символическое значение, поскольку, несмотря ни на что, нацелены на мирный диалог со всеми странами. И пока западные соседи подтягивают к нашей границе войска НАТО, мы занимаемся абсолютно созидательными инициативами», — отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что процесс укрепление региональной безопасности должен идти путём развития механизмов контроля над вооружениями, мер доверия и диалога расширения, а не с помощью увеличения военного потенциала Североатлантического альянса (НАТО) напряжённости, и Белоруссия готова к такому диалогу.