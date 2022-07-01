Москва, 1 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Сильный рубль не очень выгоден экономике РФ, так как он снижает конкурентоспособность российской продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сильный рубль означает, что наша продукция для ее импортёров становится дороже, а законы рынка таковы, что потребитель ищет варианты купить подешевле. Соответственно, спрос на продукцию российских экспортеров падает. В связи с этим производители вынуждены снижать производство, и в нынешней ситуации это сокращение может достигать 6-7% ежемесячно», — сказал Хачатурян.

По его словам, решать данную проблему следует двумя способами.

«Во-первых, стимулирование импорта через выстраивание новых цепочек поставок, установление контактов с экспортёрами из стран БРИКС, Юго-Восточной, Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. На это, очевидно, потребуется время, — сказал Хачатурян. — Во-вторых, стимулирование внутреннего спроса, прежде всего на продукцию металлургии, за счет активизации общенациональных инфраструктурных проектов, увеличения темпов жилищного строительства посредством снижения ключевой ставки ЦБ и связанных с нею ставок по ипотечным кредитам».

Как полагает экономист, только решая вопрос комплексно, стимулируя, с одной стороны, внешнеэкономическое взаимодействие с дружественными и нейтральными странами, а с другой — внутренний спрос, можно привести курс рубля к оптимальным значениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сокращение импорта может стать отличным стимулом для сокращения зависимости экономики РФ от внешних поставщиков.