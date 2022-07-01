Ярославль, , 13:50 — REGNUM В Ярославле в 2022 году проведут ремонт подъездных путей к социальным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонт дороги в Ярославле City-yaroslavl.ru

«Мы выставляем на аукцион первые четыре проезда: два в Заволжском районе и два в Брагино. На следующей неделе на электронную площадку выложим еще 19 пакетов конкурсной документации. Нам пришлось корректировать стоимость работ с учетом роста цен. Как только документы выходят из экспертизы, мы без задержек всё размещаем. Работа будет осуществляться в системном русле», — рассказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков будут запущены 1 июля. В рамках комплексных ремонтов отремонтируют подъезды к школам, больницам и другим учреждениям социальной сферы.