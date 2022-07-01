Волгоград, 1 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. К строительству нового здания Арбитражного суда Волгоградской области приступили 1 июля в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Новое здание Арбитражного суда Волгорадской области

Общая площадь объекта — 16,5 тысячи кв. м. В шестиэтажном здании с цокольным этажом оборудуют 44 зала судебных заседаний общей вместимостью 755 человек. В основание каркасно-монолитного объекта заложили капсулу времени с посланием потомкам, которую вскроют в 2032 году.

Строительство ведётся по федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России». Завершение проекта намечено на конец 2024 года.