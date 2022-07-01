София, 1 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков «категорически отверг» выдвинутый Российской Федерацией ультиматум о недопустимости высылки официальной Софией сотрудников дипломатической миссии РФ. Об этом 1 июня сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Петкова, решение о депортации дипломатов «было принято в полном соответствии с требованиями времени».

Других пояснений Петков не дал.

28 июня власти Болгарии объявили о высылке из страны 70 российских дипломатов и технических сотрудников посольства и консульств РФ в Софии, Варне и Русе. Они были обвинены в «шпионской деятельности». По некоторым данным, соответствующее решение принял лично Петков. При этом ранее депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии вынесли кабинету министров Петкова вотум недоверия.

Напомним, 30 июня посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова передала в болгарский МИД ультиматум, согласно которому в случае окончательной высылки российских дипломатов Москва закроет посольство страны в Софии.