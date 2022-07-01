Ижевск, , 13:46 — REGNUM В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели в Удмуртии ожидается солнечная погода преимущественно без осадков, температурный фон начнет немного повышаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Солнце Дарья Антонова © ИА REGNUM

В период со 2 по 4 июля в ночные часы температура воздуха составит 5-10°С, в светлое время суток она будет подниматься до 19-24°С.

В ночь на вторник, 5 июля, температура воздуха снизится до 6-11°С, а днем столбики термометров поднимутся до 21-26°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, к концу следующей недели температурный фон продолжит повышаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погодных условий. 1 июля ближайшие часы с сохранением до конца дня местами по области ожидается сильный дождь. В связи с этим объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

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