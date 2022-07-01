Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор обвиняемым в убийстве дагестанского журналиста Гаджимурада Камалова. Южный окружной военный суд признал виновными четверых человек и отправил их в колонию строгого режима на сроки от 16 до 24 лет, сообщили 1 июля в пресс-службе суда.

Колония Антон Самарский

Напомним, учредитель дагестанской общественно-политической газеты «Черновик» Гаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года возле редакции. В его смерти был заподозрен бывший депутат Народного собрания, вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Ему не нравилась критика в его адрес, которая появлялась в материалах «Черновика», из-за чего между ним и журналистом был длительный конфликт.

Депутат решил убрать Камалова, обратившись к Магомеду Абигасанову. За устранение ненужного журналиста он пообещал вознаграждение в размере до 1 млн рублей, а также часть нелегального дохода от деятельности автозаправки. Согласившись с предложением, Абигасанов подбил на дело своих односельчан Марада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Купив два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова, они совершили убийство.

Согласно приговору суда, Исаев и Абигасанов получили за его организацию по 16 лет лишения свободы, Шуайбов — 23 года, Хазамов — 24 года. Напомним, сторона обвинения требовала для совершивших убийство журналиста пожизненного лишения свободы.

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