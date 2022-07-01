София, 1 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Болгарии Асен Василев, представляющий интересы коалиционной болгарской партии «Продолжаем перемены», получит мандат на формирование нового правительства страны. Об этом 1 июля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующий документ будет вручен Василеву лично президентом Болгарии Руменом Радевым. При этом ушедший в отставку глава болгарского кабмина Кирил Петков «настоятельно рекомендовал» Народному собранию (парламенту) страны одобрить кандидатуру Василева в качестве премьер-министра Болгарии.

Напомним, 28 июня высший законодательный орган Болгарии объявил Совету министров страны, возглавляемым Петковым, вотум недоверия. Причиной отставки правительства названа неспособность команды Петкова преодолеть экономический и политический кризисом в стране.