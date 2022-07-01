Новосибирск, 1 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 1 июля, начали действовать новые тарифы ЖКХ. Их ранее утвердил департамент по тарифам региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

O-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

Так, горячая вода подорожала на 5,19% — с 117,90 руб. до 124,02 руб.; отопление — с 1505,98 руб. до 1584,28 руб. за 1 гКал; холодная вода — с 20,35 руб. до 21,40 руб. (5,15%).

При этом киловатт-час электроэнергии подскочил в цене до 3,08 руб. — с 2,93 руб.