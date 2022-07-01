Анкара, , 13:44 — REGNUM Военная операция Турции на севере Сирии может начаться внезапно, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, возвращаясь в самолёте из Мадрида.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, не нужно спешить и суетиться. Работа в этой области идёт прямо сейчас. Турция работает и на севере Ирака, и в Африне, на севере Сирии.

«У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что при небольшом количестве терпения операции, когда придёт время, будут выполнены «самым мощным образом».

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