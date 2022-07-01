Екатеринбург, 1 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав Совета представителей иностранных государств. Постановление о создании органа опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Екатеринбург.рф Алексей Орлов

Основной задачей Совета представителей иностранных государств станет формирование образа Екатеринбурга в качестве делового центра. Представители нового органа также займутся укреплением торгово-экономических и культурных связей с зарубежными городами-партнёрами.

В Совет вошли 17 человек. Среди них консулы, заместитель мэра Марина Фадеева и свердловский министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин. Возглавил Совет мэр Алексей Орлов. Члены органа будут работать бесплатно. Решения будут носить рекомендательный характер.