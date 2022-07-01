Молдавия, , 13:39 — REGNUM Работники государственного предприятия «Железная дорога Молдавии» с 1 июля будут получать зарплату, которая в среднем станет вдвое больше. Об этом в своём телеграм-канале заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Зарплата Pixabay.com

«Согласно новой формуле расчета, средняя зарплата железнодорожников увеличится с 4050 леев (около 11 тыс. рублей по курсу) до 8469 леев (около 23 тыс. рублей по курсу)», — написал глава министерства.

Он добавил, что власти на этом не собираются останавливаться.

Стоит отметить, что сотрудникам «Железной дороги Молдавии» на протяжении многих лет задерживали зарплату. На конец 2021 года задолженность составляла 32,8 млн леев (более 90 млн рублей). В мае 2022 года сообщили, что задолженность погашена.