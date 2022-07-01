Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург впервые прибыл авиарейс из Ирана. Из аэропорта «Пулково» самолёты в Тегеран теперь будут летать напрямую. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Александр Хомов ИА REGNUM Тегеран

Рейс из Ирана авиакомпании Mahan Air встретили в петербургском аэропорту в торжественной обстановке. По традиции, он проехал по перрону аэропорта под водяную арку, которую создали благодаря пожарным машинам.

Авиакомпания запускает постоянные рейсы между Тегераном и Петербургом, они будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам. Перевозку пассажиров осуществляет Airbus A310, вместимость которого составляет до 204 пассажиров. Вылететь из Тегерана в Северную столицу можно будет в 5:30, а обратный рейс из Петербурга состоится в 9:55. Время указано местное.

Напомним, ранее из «Пулково» запустили новый рейс в Бухару.