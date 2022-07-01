Саранск, , 13:37 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 150 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 68 678 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1392 человека, за минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 13 пациентов, накануне в больницы попали семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 20 жителей республики.