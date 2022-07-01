Ржев, Тверская область, 1 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Около 3,5 млн человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату за два года — с момента его открытия 30 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Мемориальный комплекс является филиалом Музея Победы. В музее отмечают, что за два года Ржевский мемориал стал одним из самых популярных и узнаваемых в стране. У монумента проходят вахты памяти, патриотические акции, концерты, присяги. Сюда приезжают правительственные делегации, общественные деятели, ветераны, семьи с детьми.

В дальнейшем на территории мемориала будет создан музейно-просветительский комплекс «Ржевская битва». В комплексе будут работать не только постоянные экспозиции, но и временные — идеи по их наполнению смогут предлагать сами посетители. Также комплекс будет включать лекторий, залы для проведения образовательных мероприятий и встреч, кинозал, информационный центр и другие помещения.

Открытие Ржевского мемориала состоялось 30 июня 2020 года при участии президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. На территории комплекса установлены стальные плиты с именами десятков тысяч погибших воинов, действует интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В 2021 году введена новая станция «Ржевский мемориал» — от Москвы к мемориалу курсируют поезда «Ласточка». Запланирована электрификация ветки, что позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте.