Франкфурт-на-Майне, Германия, 1 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Рост цен в еврозоне в июне достиг нового рекордного уровня в 8,6%, усилив разногласия в Европейском центральном банке по поводу того, как быстро следует повышать процентные ставки, сообщает 1 июля Financial Times.

Европейский центральный банк

Как следует из данных, опубликованных Евростатом 1 июля, инфляция в еврозоне выросла с 8,1% в мае. Резкое ускорение роста цен на продукты питания и энергоносители во многих странах компенсировало замедление инфляции в Германии, вызванное государственными субсидиями на транспорт и электроэнергию.

Цены на энергоносители в еврозоне в июне выросли почти на 42% на фоне сокращения поставок газа из России, а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,9%.

Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, немного замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне.

Рост цен в секторе услуг замедлился до 3,4%, в то время как цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 4,3%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступает за план повышения процентных ставок на четверть процентного пункта 21 июля. Более значительное повышение ожидается в сентябре, если не улучшится прогноз по инфляции.

Некоторые «ястребы» в ЕЦБ намерены добиваться более значительного повышения ставки в июле — на 50 базисных пунктов, так как обеспокоены непрекращающимся ростом цен.