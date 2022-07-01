Йошкар-Ола, , 13:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 июня прививки от коронавируса сделали 421 086 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

Из указанного числа полный курс вакцинации прошел 402 701 житель региона.

В структуре привитых 30,9% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 130 043 человека. Полностью вакцинированы 123 850 пожилых жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 июля лечение получают 33 пациента, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.