Йошкар-Ола, 1 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 30 июня прививки от коронавируса сделали 421 086 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

Из указанного числа полный курс вакцинации прошел 402 701 житель региона.

В структуре привитых 30,9% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 130 043 человека. Полностью вакцинированы 123 850 пожилых жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 июля лечение получают 33 пациента, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.