Самара, , 13:35 — REGNUM 25 распоряжений об изъятии для государственных нужд земельных участков, которые находятся в зоне строительства станции метрополитена, подписаны в Самаре. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в региональном правительстве.

Отмечается, что на реализацию проекта по возведению станции метро «Театральная» были выделены средства в объеме 10 369,9 млн рублей. Завершить реализацию данного проекта планируется в 2024 году. Так, в ноябре 2022 году планируется получить заключение госэкспертизы на станционный комплекс станции «Театральная», в феврале 2023 года может планируется заключить государственный контракт на строительно-монтажные работы.

В ходе проектирования инженерных систем объекта предусмотрено приоритетное применение материалов и оборудования производства российских компаний, сейчас нет сложностей при реализации проекта, уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что на совещании рассмотрели вопросы оформления земель и переселения граждан из домов, которые находятся в зоне строительства метрополитена. Так, на этой территории находятся как частные жилые помещения, так и находящиеся в муниципальной собственности.

«Сегодня принято 25 распоряжений об изъятии для государственных нужд земельных участков, на которых есть как объекты частной, так и объекты муниципальной собственности (59 помещений). В ближайшие две недели планируется подписание документов по оставшимся объектам», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что министерство строительства намерено приобрести помещения в государственную собственность субъекта, после этого министерство имущественных отношений передает их в муниципальную собственность органу местного самоуправления, который заключает с жителями договор социального найма на новое жилищное помещение, расторгая прежние договоры на старое жилье.

Сообщается, что с собственниками жилья каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально.

«Перед нами поставлена важная государственная задача. Гражданам необходимо разъяснять их права, оказывать всестороннюю помощь для реализации их прав. Максимальное внимание оказывать собственникам, имеющим единственное жилье, находящимся в трудной жизненной ситуации. В любом случае интересы людей будут соблюдены, ни один человек не останется без квартиры. При этом достойную компенсационную выплату получат и граждане, имеющие другое жилье», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.