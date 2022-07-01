Москва, , 13:33 — REGNUM Совет Думы в приоритетном порядке рассмотрит пакет из двенадцати правительственных законопроектов, внесенных в Госдуму накануне, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Володин дал поручение профильным комитетам подготовить внесенные законопроекты к рассмотрению на Совете Государственной думы 4 июля, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроекты касаются мер противодействия санкциям, а также поддержки экономики и граждан, они будут рассмотрены Советом Думы в приоритетном порядке», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один из законопроектов касается обеспечения Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории страны.

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