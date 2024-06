В настоящем исследовании упор сделан на сопровождающее Эль-Ниньо помутнение воды, вплоть до красных приливов. Подобное цветение вод характерно для мест высокой концентрации биогенов в ситуациях эпизодического ослабления перемешивания или поступления значимо более теплых вод (абсолютные значения температур не столь критичны, важен рост температуры выше фона, поскольку при этом уменьшатся растворимость многих биогенов). Ослабление перемешивания приводит к росту стратификации, сокращению притока питательных веществ. С наступлением дефицита фосфора некоторые водоросли начинают выделять ихтиотоксины для защиты от других потребителей фосфора и массово размножаться. По мере роста числа водорослей вода мутнеет, приобретает различные оттенки цвета, включая коричнево-красные. Благодаря ряске сокращается фотический слой, поверхностная вода дополнительно прогревается. Перегрев прекращается при сокращении скорости цветения, что характерно при уменьшении температуры ниже регионально критической (увеличивается растворимость), например, при апвеллинге, штормовом перемешивании, интенсификации течений, чьи воды обогащены биогенами или прохладны, и при активизации сейсмодегазации, что с прохладой привносит в фотический слой биогены.

Рис. 1. а — поверхностные течения Тихого океана ; б — районирование Эль-Ниньо

На мористом севере богатого биогенами Перуанского региона именно с ноября характерны квазиштилевые условия, помутнение и прогрев вод — приуроченность к католическому рождеству «мальчика». Для остальных тропических Латиноамериканских регионов скорость ветра в целом в разы выше, ослабление ветра характерно весной. Дробление языка Эль-Ниньо в Латиноамериканском регионе, обособленное развитие перегретых вод и стагнация прогрева (кроме динамического) обусловлены поступлением к поверхности биогенов при сейсмодегазации.

Характерное смещение струи Эль-Ниньо в мористой части Тихого океана в южное полушарие связано с дегазацией к северу от экватора и волнами Россби на экваторе. В западной и центральной частях Тихого океана Эль-Ниньо непременно стагнирует или исчезает при активизации землетрясений у «Золотой страны Соломона», в зоне субдукции (единственном месте в тропиках соприкосновения, подползания Тихоокеанской плиты под Индо-Австралийскую), в зоне схождения Коралинского и Фиджийского геоблоков, в проливе между литосферными микроплитами под Соломоновыми островами и Санта-Крус.

Keywords: перегрев поверхностных вод, агрессивные водоросли, ряска, перемешивание, биогены, сейсмодегазация, стагнация Эль-Ниньо.

1. Введение. Состояние вопроса.

Со времен открытия Америки испанцами более 500 лет назад известно об эпизодическом развитии у перуанских берегов теплого течения. Перуанские рыбаки называют его «Эль-Ниньо», что в переводе с испанского означает «младенец», поскольку его появление и связанные с ним массовые заморы рыбы приурочены к католическому Рождеству. Обычно оно активизируется раз в 6−7 лет, экстремально — в разы реже [1, 33].

С развитием спутниковых наблюдений стали фиксировать обширные температурные аномалии по всей тропической части Тихого океана. Причем повышение температуры воды, в том числе и на Перуанском взморье, на 0,5°C считается лишь условием возникновения Эль-Ниньо. Только пятимесячная аномалия классифицируется как Эль-Ниньо, в экстремальных ситуациях она может нанести ущерб экономике за счет падения уловов рыбы в десятки миллиардов долларов [43, 50].

Важность изучения феномена Эль-Ниньо связана и с гипотезой о том, что именно он является самым большим и наиболее важным сигналом в межгодовой климатической изменчивости Земли. Океанографы связывают генезис Эль-Ниньо с изменением направления преобладающих ветров, метеорологи смену ветров считают следствием разогрева воды и сопоставляют развитие температурных аномалий с разницей атмосферного давления между Таити и Дарвином (Австралия). Имеется объяснение причины развития явлений Эль-Ниньо — Ла-Нинья (антипод Эль-Ниньо) модуляционным механизмом перестройки волн Россби и связанных с ними крупномасштабных течений [3]. Таким образом, имеется своеобразный порочный круг, отстраненный от времени и географии (у Перу — «мальчик», а у Мексики и Таити — нет, однако в названии «мальчик» присутствует везде, от Австралии до Таити не ближе, чем от Таити до Перу).

Соответствующие прогнозы развития Эль-Ниньо оказываются неустойчивы и противоречивы (Рис. 2). Статистические оценки характерных периодов развития феноменов остаются без оценки текущих фаз (предвычисление приливов дает периоды и фазы явлений). Деление Эль-Ниньо на зоны (Рис. 1б) кардинально не улучшило ситуацию. Начали и эти зоны с тем же результатом хаотически двигать [4,5,10,12,17,18,25,27,36,37].

Рис. 2. Модельный прогноз температуры поверхности воды в районах 3, 4 (см. Рис. 1б)

Имеется «озоновая» версия развития Эль-Ниньо [13, 20]. Согласно ей, поскольку в озоновых дырах повышенная инсоляция, то должны быть выше и земные температуры, включая температуру поверхности воды (ТПВ). Однако сопоставление интегральной концентрации озона в экваториальной стратосфере с развитием аномалий ТПВ не показывает устойчивых тенденций (Рис. 3). Например, если синфазность их хода наблюдалась в 1988, 2003, 2002, 2005 и 2006 гг., то в 1992, 1993−1995 и 2003 гг. была асинфазность, в 2003 г. и при экстремально сильном Эль-Ниньо в 1997–1998 гг. не было однозначных длительных синфазных изменений. Отметим, что приведенного анализа недостаточно для выводов, поскольку сопоставляемые площади явлений могут отличаться в разы (для подсчета озоновых аномалий учитываются и северные, и западные Тихоокеанские тропики, но там Эль-Ниньо маловероятен).

Рис. 3. Сопоставление озоновых дыр с Эль-Ниньо

а — месячные аномалии озона (в процентах) от долгосрочных среднемесячных значений для Экваториальной зоны 10°N — 10°S[52];

б — Индексы области Нино, рассчитанные как усредненные по площади аномалии температуры поверхности моря (°С) между 5°N-5°S, 170°W-120°W.

Кроме перечисленных гидрометеорологических подходов к оценке генезиса и прогноза Эль-Ниньо есть и геологические. Одни базируются на гипотетической связи геологических и метеорологических явлений [2, 15]. Другие отталкиваются от того, что Эль-Ниньо возникает в Тихоокеанском огненном (вулканическом) кольце с рифтовыми зонами, мощнейшими центрами водородно-метановой дегазации. В частности, у берегов Перу и Чили идет массовое выделение сероводорода. Вода бурлит, стоит жуткий запах [14].

2. Сейсмогенная дегазация

Проанализируем развитие Эль-Ниньо с позиций дегазации. Массовая дегазация метана и угарного газа проявляется в атмосфере в районе очагов землетрясений в Калифорнии и Мексике, над разломами и вулканическими грядами на шельфе и материковом склоне у Мексики, Коста-Рики, Эквадора и Перу, у Галапагосских островов и над ложем океана вдоль экватора (Рис. 4−6). Соответствующие зоны повышенных концентраций газов размыты, превышают размеры очагов землетрясений в разы (из-за перемешивания). Характерные выходы газов при землетрясениях или извержениях вулканов составляют 105-106 м3, за год в обширных сейсмоактивных районах счет идет на млрд м3 [9, 11].

Рис. 4. Шлейфы метана идут от эпицентров землетрясений (красные круги) по данным радиометра AIRs спутника AQUA

а — картинка метана 681 pHa от 20−09.21.2004, землетрясение09.20.2004, магнитуда (M) 5.3, глубина очага (D) 5 км.;

б — картинка 05−08.06.2005, землетрясения 08.06.2005 M=4.6, D=110 км, M=4.6, D=63 км;

в — картинка 15−10.16.2009, землетрясения 10.16.2009, M= 4.6, D=103 км, M=4.7, D=133 км;

г — картинка 02−12.03.2009, землетрясение М=4.7, глубина 33 км.

Рис. 5. а — среднее содержание метана в атмосфере 2003-2005 б — фрагмент тектонической карты Тихого океана

Рис. 6. а — среднее содержание угарного газа в атмосфере 2003-2005; б – фрагмент тектонической карты Тихого океана

Сейсмическая активность «огненного кольца» с 1979 по 2012 усилилась в разы, систематических месячных «предпочтений» нет (рис.8). Восточная и западная экваториальные части кольца сейсмоактивизируются в противофазе (рис.9). Между сейсмоактивизацией на востоке и западе кольца проходит в среднем 6 месяцев, что совпадает со сменой муссонов, направлений течений и соответствующих нагонов воды у берегов.

Рис. 7. а — число и энергия землетрясений огненного кольца за 1977–2013; б — месячное распределение числа и энергия землетрясений

Рис. 8. Соотношение между месячной энергией землетрясений, нормированной на среднемесячную энергию за 1977–2012 на востоке и западе экваториальной части Тихоокеанского огненного кольца (эпицентры на врезке)

3. Неясные ситуации в развитии Эль-Ниньо

По нашему мнению, для улучшения прогнозов развития Эль-Ниньо необходимо как минимум не отсекать анализ коротких (месячных) температурных аномалий и определиться в следующих аспектах:

3.1. Почему Эль-Ниньо часто не единый теплый язык, а дробится, существует в нескольких регионах обособленно, например, вдоль мористого экватора, у Галапагосских островов, фрагментарно у берегов от Калифорнии до Перу, что обуславливает стагнацию прогрева;

3.2. Чем обусловлен разогрев воды, что ему способствует?

3.3. Почему перуанский феномен приурочен к католическому Рождеству?

3.4. Особенности развития Эль-Ниньо в центральной и западной экваториальных частях Тихого океана

3.5. Почему мористая струя Эль-Ниньо преимущественно смещена на 100−300 км к югу от Экватора (рис.1).

3.6. Чем обусловлена стагнация феномена Эль-Ниньо в мористой экваториальной части Тихого океана.

3.7. Чем обусловлена стагнация феномена Эль-Ниньо в различных зонах.

Ответы или намеки на некоторые из перечисленных вопросов почерпнем в том числе и из анализа выше перечисленных работ и направлений.

3.1. Почему Эль-Ниньо часто не единый теплый язык, а дробится, существует в нескольких регионах обособленно, например, вдоль мористого экватора, у Галапагосских островов, фрагментарно у берегов от Калифорнии до Перу, что обуславливает стагнацию прогрева?

Начнем с географических и гидрографических сопоставлений таких природных явлений, как динамика температурных аномалий на фоне сейсмических событий [7].

В мае — начале июля 1979 на фоне нескольких землетрясений у Галапагос (M=4,3−5,5) в регионе не было значимых скоплений теплых вод (Рис. 9). Образованию двух обширных скоплений тепла западнее Галапагос и вокруг них со второй декады июля по вторую декаду октября не препятствовала сейсмодегазация. Теплые воды разделяли очаги землетрясений (M=4,4−5,5). К ноябрю восточная стагнировала на фоне серии Галапагосских землетрясений (M=4,4−5,5).

Рис. 9. а — среднемесячный ход числа и энергии землетрясений с апреля по ноябрь 1979 г.; б–г — на карты температурных аномалий на 5 м нанесены эпицентры землетрясений В эллипсах — обсуждаемые явления

С февраля по май 1982 г. восточнее 240°E в широтной полосе от — 5°S до 5°N на фоне отсутствия значимых положительных температурных аномалий были землетрясения, причем как севернее, так и южнее экватора (Рис. 10). К августу землетрясения южнее экватора прекратились, и здесь началось формирование Эль-Ниньо. В ноябре землетрясения были лишь севернее экватора, южнее экватора — сильное Эль-Ниньо.

Рис. 10. а — положение эпицентров землетрясений в 1982 г.; б-г — на карты температурных аномалий нанесены эпицентры землетрясений

В январе 1983 г. язык Эль-Ниньо занимал восток тропиков. Небольшие теплые аномалии наблюдались у сейсмоспокойных побережий Мексики и Коста-Рики, последнюю от основной струи Эль-Ниньо отделяли ноябрьские землетрясения 1982 г. у Эквадора (Рис.11). К апрелю 1983 г. на фоне прекращений землетрясений у Эквадора исчезло и широтное расщепление теплых вод! Долготное дробление произошло у эпицентра мартовского землетрясения западнее Галапагосских островов (2,3°N, 261°W, M≈4,4)!

Рис. 11. а — временной ход числа землетрясений с 10.1982 по 12.1983; б, в — на карты температурных аномалий нанесены эпицентры землетрясений, на январскую карту — ноябрьские и декабрьские 1982 г., на апрельскую 1983 г. — мартовского 1983 г. (единственного с начала года)

К августу 1983 г. Эль-Ниньо с запада «расклинили» прохладные воды (Рис. 12). На их «острие» два землетрясения. К ноябрю от Эль-Ниньо остались лишь еле теплые пятна у Панамы и Перу. У Колумбии их разделяли прохладные воды, в которых было три землетрясения (M≈4,7−5,4).

Рис. 12. На карты температурных аномалий нанесены эпицентры землетрясений, а — август 1983 г., б — ноябрь 1983 г

Эль-Ниньо в феврале–июле 1987 г. развивался раздельно вдоль экватора — западнее Галапагос и у берегов Латинской Америки (рис.13). Разделяла их прохладная сейсмоактивная область (M=4,2−5,6). К сентябрю оба фрагмента тепла сомкнулись не по экватору, а в 100−500 км южнее в сейсмоспокойных водах. К концу 1987 у Эквадора начались землетрясения и прибрежная часть Эль-Ниньо стагнировала.

Рис. 13. На карты температурных аномалий в 1987 г. нанесены эпицентры землетрясений

В апреле–мае 1992 г. температуры в Эквадоро-Перуанской зоне Эль-Ниньо были выше нормы на 2−3℃ (Рис. 14). В июне на фоне всего двух землетрясений с М=5,1 и M=4,7 прогрев воды прекратился.

Рис. 14. На карты температурных аномалий в 1992 нанесены эпицентры землетрясений

В сейсмоспокойном 1997 г. и начале 1998 г. был мощный Эль-Ниньо и вдруг Ла-Нинья — землетрясения (рис.15). Июньско-июльские землетрясения 1998 «разогнали» мористое Эль-Ниньо, понизили темп оконтуренных теплых вод на 1−3℃. Зоны охлажденных вод разносятся течениями от очагов землетрясений.

Рис. 15. На карты температурных аномалий в 1998 г. нанесены эпицентры землетрясений

Из приведенного как минимум следует, что в районах тропической Латиноамериканской зоны (шельфа, материкового склона) температурная составляющая Эль-Ниньо и активизация сейсмической деятельности не совместимы. У очагов землетрясений ТПВ охлаждается до фона на десятки, сотни км. Идет не глубинное перемешивание вод до термоклина, что ≈30—50 м (Рис. 16), а устранение поверхностной причины разогрева. Исходя из этого делаем вывод о достаточной роли сейсмогенной дегазации в Латиноамериканском регионе для биологической стагнации Эль-Ниньо. Этот вывод не отрицает иных путей к стагнации, включая поступления биогенов при штормах, апвеллинге, с водами течений или охлаждение (повышение растворимости некоторых биогенных газов).

Рис. 16. Распределение температуры воды (ºС) по вертикальному сечению Тихого океана вдоль экватора. Среднее за 01.01.1993 — 01.04.2010

3.2. Чем обусловлен разогрев воды, что ему способствует? В чем проявляется «заслуга» биогенов?

В воде присутствуют одноклеточные водоросли из группы динофлагеллят, в богатых фосфором водах они слабо токсичны. С наступлением дефицита фосфора и других питательных веществ (нутриентов) водоросли массово производят ихтиотоксины, используют «химоружие» для защиты от зоопланктона, а также ради уничтожения других водорослей, «съедающих» фосфор, начинают делится в огромных масштабах. Ядовитые водоросли не только убивают рыбу, но и заражают моллюсков. С ростом численности водорослей запускается процесс цветения, у поверхности воды образуется заметная невооружённым глазом пленка. Цвет её зависит от пигмента, который содержится в клетках динофлагеллят. Обычно он варьируется от зелёного до коричнево-красного, при этом вода может казаться обесцвеченной или мутной [6,29,35,41,47,48,56, 59].

Возникают эти явления после прекращения динамического перемешивания, например, апвеллинга питательных веществ, сильных штормов или ослабления течений с прохладной водой или богатых биогенами. Первыми из фотического слоя гравитационно оседают биогены с тяжелыми соединениями кремния и фосфора [8], начинает «драка» за них, начало цветения.

Соответствующий механизм связан с тем, что с прекращением перемешивания, ростом стратификации образуются «запирающие» слои, толщина которых может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров, а протяженность — несколько километров. Такие «ловушки» для фитопланктона могут существовать в течение нескольких месяцев. Планктон в них накапливается в больших количествах, что и приводит, в частности, к «красным приливам», сокращению фотического слоя и увеличению ТПВ [35] (Рис.17).

Рис. 17. Красный прилив. а — б — в —

Для возникновения красных приливов в регионе Эль-Ниньо имеется богатая питательная среда (перуанское течение) и периодическое ослабление перемешивания фотического слоя (ослабление пассатов в южной части Тихого океана вплоть до их прекращения). Для стагнации «аварийного» размножения агрессивных водорослей требуется поступление биогенов вместе с процессами сейсмодегазации [8].

3.3. Почему перуанский феномен приурочен к католическому Рождеству?

Анализ материалов по скорости приводного ветра показывает, что на северном берегу Перу с ноября по февраль характерны квазиштилевые условия (штиль (0,5 м/с) и тихий ветер (0,5—1,7 м/с)) (Рис. 18). Отсюда и имя «мальчик», приход теплых вод Эль-Ниньо характерен для католического Рождества.

Рис.18. На мористом северо-западе Перу (г. Чиклайо) минимальная cреднесуточная скорость ветра за 2007–2012

Для иных регионов, в частности для Колумбии, Эквадора [42, 53], Галапагосских островов и Таити, характерны характерные скорости ветра в разы выше, в целом нет климатически обусловленных рождественских штилей, ослабление ветра характерно весной (Рис. 19).

Рис. 19. Усредненные показатели скорости ветра по месяцам. а — Баия (Галапагосы) ; б — Таити

3.4. Особенности развития Эль-Ниньо в центральной и западной экваториальных частях Тихого океана

Характерное смещение струи Эль-Ниньо в южное полушарие в мористой экваториальной зоне происходит на фоне повышенной дегазации метана в полосе севернее экватора на 300—700 км (Рис. 5а). В полосе вдоль экватора шириной ≈300—500 км перемешивание осуществляется волнами Россби. Причем чем западнее, тем слабее температурные контрасты от этих волн, поскольку к западу растет толщина верхнего квазиоднородного температурного слоя, особенно это проявляется при Эль-Ниньо (Рис.1,16,20). При Эль-Ниньо волны Россби лишь на время перемешивают перегретые воды, масштабно не устраняя причину перегрева, не внося достаточно биогенов для прекращения защитного поведения водорослей, включая их размножение.

Рис. 20. а — спутниковые карты ТПВ 01.12.1987 б — 01.12.1998

При сильном Эль-Ниньо происходит его расширение и в Северное полушарие, однако к берегам Мексики и Калифорнии теплые языки сворачивают лишь в обогащенных биогенами (от течений) водах восточнее 150°W, где кончается разломная зона (см. Рис. 1б, 5а, 15а).

3.5. Почему мористая струя Эль-Ниньо преимущественно смещена на 100—300 км югу от Экватора?

Эль-Ниньо зарождается у зоны субдукции (подползания литосферной Тихоокеанской плиты под Австралийскую) [44]. Соприкосновение плит происходит в сейсмоактивном регионе между литосферными микроплитами, в проливе между Соломоновыми островами «Золотой страной Соломона» и островами Санта-Крус (рис.21,22) [45].

Рис. 21. а — The 52 plates of model PB2002 are shown with contrasting colors ; б —

Рис. 22. а — фрагмент геологической карты Тихого океана, в эллипсе обсуждаемое место спрединга ; б — на карте Соломонова региона нанесены эпицентры землетрясений с 1977 по 2012 и учтенные землетрясения

Из анализа временного хода аномального прогрева ТПВ в западном регионе Эль-Ниньо (район №4 с Рис.1б) следует, что его развитие во многом лимитирует сейсмическая деятельность в зоне субдукции к востоку от Соломоновых островов, на границе Коралинского и Фиджийского геоблоков. Особенно это сказывается на начальном этапе развития. Например, переход из Ла-Нинья в Эль-Ниньо весной 1984 г. предотвратили 5 землетрясений с M≤5,8 — в целом аналогичны последствия 8 землетрясений в декабре 1988 г. и в октябре 1999 г., серия землетрясений 2011 г. в феврале c M>5,9 (Рис. 23). Когда на начальных стадиях развития Эль-Ниньо начинались землетрясения с M>5,8, то начиналась стагнация Эль-Ниньо и прогрев не превышал 1℃ (в марте 1993 г. и ноябре 2004 г. c M>5,8). В июле–августе 1997 г. при экстремальном Эль-Ниньо магнитуда четырех землетрясений не превышала 5,5. Развитие прогрева в марте 1993 г. «предотвратили» свыше 20 землетрясений с магнитудой до 6. Экстремальное развитие Эль-Ниньо (1—4℃) получало в сейсмоспокойные месяцы 1983 г., 1986−87 гг., 1991−1992 гг., 1994 г., 1997−1998 гг., 2002 г., 2009−2010 гг. (число землетрясений в месяц с M от 4 до 5,5 не превосходило 5). Перечисленное касалось не только «признанных» Эль-Ниньо (длительностью не менее 5 мес.), но и более коротких.

Столь разная интенсивность воздействия сейсмической активности на развитие Эль-Ниньо обусловлена тем, что на начальных стадиях сейсмодегазационный «вброс» прохладных биогенов в фотический слой компенсирует их естественную убыль, приостанавливает агрессивное поведение водорослей красных приливов. Из хода развития температурных аномалий в западной (№4, Рис. 1б) и Перуанской зонах (№1+2, Рис. 1б) следует, что они в целом синфазны. Однако «Соломонова» сейсмодегазация, «управляя» прогревом на западе, не столь однозначно сказывается и на востоке (Рис. 24). Если пять весенних землетрясений 1983 г. привели к стагнации Эль-Ниньо на западе, то на востоке прогрев лишь усилился. Со второй половины 1983 на фоне почти непрерывной сейсмодегазации с M≤5,8 не было значимого прогрева вод, скорее наблюдался слабый Ла-Нинья.

Рис. 23. Сопоставление временного хода аномалий ТПВ с числом (а) и энергией землетрясений (б)

Рис. 24. Фрагмент Рис. 23 сопоставления временного хода аномалий ТПВ с числом (а) и энергией землетрясений (б) за 1982–1986

3.6. Чем обусловлена стагнация феномена Эль-Ниньо в различных зонах

Стагнация феномена Эль-Ниньо наступает при сокращении скорости цветения, что характерно при уменьшении температуры ниже регионально критической (увеличивается растворимость многих биогенов), что характерно и при апвеллинге, штормовом перемешивании до слоя вод богатого биогенами, сейсмодегазационном взмучивании богатых биогенами илов (и подъеме биогенов с глубины термоклина).

В восточной тропической окраине Тихого океана, как описано выше, для стагнации достаточно сейсмогенной дегазации, разумеется, приветствуется возврат вод с биогенами или с прохладной водой, включая апвеллинг, штормовое перемешивание либо сейсмогенная дегазация. В центре и на западе океана стагнация Эль-Ниньо наступает при активизации землетрясений в зоне субдукции Тихоокеанской и Индо-Австралийской платформ, на границе Коралинского и Фиджийского геоблоков, а также при массовой фрагментарной дегазации метана и угарного газа в западных тропиках (Рис. 25).

Рис. 25. Среднее содержание в атмосфере 2003-2005 метан (а), угарного газа (б)

4. Выводы

Феномен Перуанского Эль-Ниньо — перегрев и цветение части водной массы в местах высокой концентрации биогенов. Начинается он, как правило, в дни католического Рождества. Связано это и с характерными с ноября по февраль квазиштилевыми ситуациями, ослаблением перемешивания, ростом стратификации, сокращением притока питательных веществ. С наступлением дефицита фосфора некоторые водоросли начинают массово производить ихтиотоксины для защиты от других потребителей фосфора и делиться в огромных масштабах. По мере роста числа водорослей вода мутнеет, приобретает различные оттенки цвета, включая коричнево-красные (красные приливы). Благодаря ряске сокращается фотический слой, поверхностная вода дополнительно прогревается. Перегрев вод прекращается при стагнации скорости цветения, что происходит при уменьшении температуры ниже регионально критической (увеличивается растворимость биогенов), например, при апвеллинге, штормовом перемешивании до слоя вод богатого биогенами, интенсификации течений, чьи воды обогащены биогенами или прохладны, и при активизации сейсмодегазации, что с прохладой привносит биогены.

Для остальных тропических Латиноамериканских регионов скорость ветра в целом в разы выше, ослабление ветра характерно весной, то есть никаких «мальчиков» не должно быть в названии. Дробление языка Эль-Ниньо в Латиноамериканском регионе, обособленное развитие перегретых вод и стагнация прогрева (кроме динамического) обусловлены поступлением к поверхности биогенов при сейсмодегазации.

Характерное смещение струи Эль-Ниньо в мористой части Тихого океана в южное полушарие связано с дегазацией к северу от экватора и волнами Россби на экваторе. В западной и центральной частях Тихого океана Эль-Ниньо непременно стагнирует при активизации землетрясений у «Золотой страны Соломона», в зоне субдукции (единственном месте в тропиках соприкосновения, подползания Тихоокеанской плиты под Индо-Австралийскую), в зоне схождения Коралинского и Фиджийского геоблоков, в проливе между литосферными микроплитами под Соломоновыми островами и островами Санта-Крус. Находится этот пролив у границы зоны возникновения Эль-Ниньо. Что это? Простое совпадение на 30−40 летнем ряду или Пифагоров рычаг, или барабанная палочка, что бьет землетрясениями по шву (стыку геоблоков) на земном шаре чтобы не слишком «разыгрывался» феномен? Каков механизм этого регионального сейсмовоздействия на Землю?

Обсуждаемое явление похоже на процессы в заболоченных озерах средней полосы. После схода снега озера пересыщены биогенами. Далее в спокойных водах тяжелые биогены гравитационно осаждаются и начинается агрессивная борьба водорослей за фосфор, возникновение ряски, перегрев поверхностных вод. Ряска отсутствует у родников, ключей и мест массовых выходов природных газов, а также у впадающих ручьев.

