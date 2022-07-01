Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Известный рэпер Joey Bada$$ (Джо-Вон Виржини Скотт) опубликовал новую песню под названием Where I Belong. Релиз работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 1 июля.

Рэпер Joey Bada$$ Кадр из шоу Colors

Центральной темой сингла стал трудный путь музыканта к славе, на протяжении которого его основной поддержкой была вера в Бога. Ожидается, что Where I Belong войдёт в будущий альбом Joey под названием 2000.

Ранее Joey Bada$$ объявил о переносе даты выхода альбома 2000. Теперь релиз пластинки намечен на 22 июля 2022 года.

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