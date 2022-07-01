Москва, , 13:40 — REGNUM Замруководителя фракции СРЗП Валерий Гартунг внес в Госдуму законопроект, уточняющий основания для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас в федеральном законе «О рекламе» определены обязательные условия, соблюдение которых необходимо для установки рекламных конструкций. К ним относятся наличие у владельца рекламной конструкции договора на установку и эксплуатацию конструкций с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому она присоединяется и наличие разрешения на установку и эксплуатацию, выданного органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается установить конструкцию, на основании письменного согласия собственника.

В случае установки и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа.

В то же время положения закона, определяющие основания для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и основания для его аннулировании, не содержат в своем исчерпывающем перечне основания, позволяющего уполномоченным органам принять решение об отказе неправомочным лицам в выдаче разрешения либо об аннулировании разрешения, при отсутствии у него договора с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества. Это возможно только для собственников помещений в многоквартирном доме.

По мнению Гартнуга, права собственников земельных участков, зданий или иного недвижимого имущества, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, на защиту своего имущества при установке на нем рекламных конструкций без их согласия, без каких-либо законных оснований или ограничений в нарушение Конституции Российской Федерации и гражданского законодательства ущемлены и не защищены.

Для исключения нарушения прав всех собственников недвижимого имущества, к которому осуществляется присоединение рекламной конструкции, в том числе собственников помещений в многоквартирном доме, от установки рекламных конструкций без их согласия депутат предлагает распространить положения законодательства на всех собственников недвижимого имущества, вне зависимости от вида имущества и формы собственности на него.